哈玛斯突袭以色列案 联合国报告：有合理理由相信发生性侵

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（法新社纽约联合国总部4日电） 联合国专家团队报告今天说，有「合理理由」相信巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列时，在多个地点有性暴力行径。

报告说：「在哈玛斯和其他武装团体对加萨外围各地针对民用和军事目标协作攻击事件中，任务团队发现有合理理由相信10月7日突袭行动期间有多个地点发生冲突相关的性暴力，包括性侵与轮暴。」

报告还说至少有3处，包括诺瓦音乐节（Nova music festival）现场和周围地区、232路（Road 232）及雷姆集体农场（Kibbutz Reim）。

报告说：「在多数事件中，被害人先被性侵然后杀害，至少2起事件与女性尸体性侵案有关。」

联合国报告说：「这个任务团队发现明确且有说服力的资讯，显示部分被带到加萨的人质曾受到各种冲突相关性暴力，且有合理理由相信这类暴力情事可能持续发生。」 联合国团队表示，将需要「完整」调查以确定性暴力情事整个规模、范围及特定归因。

尽管有要求被害人出面作证，但没人出面。然而任务团队得以访问10月7日突袭事件幸存者和目击者以及卫生单位人员。他们看了大约5000张照片和50个小时的突袭事件影片，也得以访问一些后来获释的人质。