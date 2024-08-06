立足瑞士 报道世界
登录

哈玛斯突袭以色列案 联合国称9名职员可能涉入

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部5日电） 联合国今天指出，联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）9名职员「可能涉入」哈玛斯2023年10月7日突袭以色列南部的行动，而这几人已被解雇。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月突袭以色列后，双方在加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争。

联合国副发言人哈克（Farhan Haq）说：「我们掌握充分的资讯足以采取目前的行动，也就是说，解雇这9人。」

哈克表示，联合国将必须评估进一步措施，以「充分证实」这些指控。

以色列今年稍早指控19名UNRWA职员可能涉入哈玛斯突袭以色列的行动，联合国的内部监督事务办公室（Office of Internal Oversight Services, OIOS）对此结束调查后，哈克发出声明。

哈克在声明中说：「其中1个案例，OIOS没有证据足以证实这名职员涉入；其他9个案例，OIOS取得的证据无法充分证明这些职员涉入。」

哈克也说明，但在另外其他9个案例中，「OIOS取得的证据指出，这些UNRWA职员可能涉入10月7日的武装攻击事件」。

UNRWA负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）也发布声明表示，这些人「无法为UNRWA工作」。拉扎里尼也坚称职员必须尊重UNRWA政策，坚持「中立的人道主义原则」。

以色列军方发言人修夏尼（Nadav Shoshani）随后批评UNRWA「堕落到新低点」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
49 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
27
23 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
64 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团