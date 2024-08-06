哈玛斯突袭以色列案 联合国称9名职员可能涉入

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（法新社纽约联合国总部5日电） 联合国今天指出，联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）9名职员「可能涉入」哈玛斯2023年10月7日突袭以色列南部的行动，而这几人已被解雇。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月突袭以色列后，双方在加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争。

联合国副发言人哈克（Farhan Haq）说：「我们掌握充分的资讯足以采取目前的行动，也就是说，解雇这9人。」

哈克表示，联合国将必须评估进一步措施，以「充分证实」这些指控。

以色列今年稍早指控19名UNRWA职员可能涉入哈玛斯突袭以色列的行动，联合国的内部监督事务办公室（Office of Internal Oversight Services, OIOS）对此结束调查后，哈克发出声明。

哈克在声明中说：「其中1个案例，OIOS没有证据足以证实这名职员涉入；其他9个案例，OIOS取得的证据无法充分证明这些职员涉入。」

哈克也说明，但在另外其他9个案例中，「OIOS取得的证据指出，这些UNRWA职员可能涉入10月7日的武装攻击事件」。

UNRWA负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）也发布声明表示，这些人「无法为UNRWA工作」。拉扎里尼也坚称职员必须尊重UNRWA政策，坚持「中立的人道主义原则」。

以色列军方发言人修夏尼（Nadav Shoshani）随后批评UNRWA「堕落到新低点」。