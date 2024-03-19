哈玛斯第3号人物 白宫证实遭以色列击毙

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（法新社华盛顿18日电） 以色列先前称巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」的第3号指挥官是该国空袭加萨的目标，但并未证实他已身亡，不过美国白宫今天表示，他在上周遭以色列击毙。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在宣读美国总统拜登和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）间的通话时说：「哈玛斯（Hamas）的第3号人物伊萨（Marwan Issa）在上周以色列的行动中遭歼灭。」

苏利文表示，以色列也「摧毁大量的哈玛斯部队，击毙高阶指挥官在内的数千名哈玛斯战士。」

他补充说：「其他高阶领袖躲藏起来，很可能窝在哈玛斯地道网络深处，正义也会降临到他们身上。」

以色列军方11日表示，9日、10日对加萨（Gaza）中部一处地下建筑发动空袭时，将攻击目标锁定伊萨，称他是哈玛斯去年10月7日袭击以色列的策划者之一。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）当时表示，伊萨是哈玛斯武装分支卡萨姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）领导人戴夫（Mohammed Deif）的副手。

哈加里当时还称，目前还不清楚伊萨是否在那次行动中丧命，并补充道：「我们仍在审视空袭的结果，尚未获得最终确认。」