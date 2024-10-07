哈玛斯袭以色列满周年 以哈领袖互呛

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯去年10月7日越境攻击以色列，引发以哈战争迄今满周年，以国总理尼坦雅胡誓言取得胜利；哈玛斯前领袖马夏艾则说，袭击使以色列生存受威胁。

据以色列官方最新公布的数据，哈玛斯（Hamas）去年10月7日越境袭击造成以国1205人死亡，约251人被俘至加萨成为人质，当中97人仍未获释，包括以军所说不幸遇害的37人。

人质家属与声援人质的民众，今天破晓时分参加在特拉维夫的集会，呼吁让被俘亲友返回以色列，他们高举布条和印有被俘者照片的海报。

在以色列西部距离加萨走廊边界不到两公里的城镇史德洛特（Sderot），以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）稍后将主持追悼式，纪念因以哈战争而丧命的牺牲者。

总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天誓言取得胜利，并说自哈玛斯发动袭击以来的一年期间，以军「彻底改变了现况」。

哈玛斯前领袖马夏艾（Khaled Meshaal）则是在阿拉伯电视台（Al Arabiya TV）发表谈话说：「艾格撒洪水行动（Operation Al-Aqsa Flood）使得占领者归零，并使以色列的生存受到威胁。」艾格撒洪水行动是哈玛斯袭击行动的名称。