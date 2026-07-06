哈玛斯解散加萨走廊统治机构

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（法新社加萨市6日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）今天宣布，其统治加萨走廊（Gaza Strip）近20年的机构解散，为当地由1个巴勒斯坦技术官僚委员会来接管实行文人统治铺路。

这项行动标示哈玛斯在政治上的重大转变。哈玛斯自从2007年从巴勒斯坦对手派系法塔（Fatah）手中夺下加萨走廊的控制权以来，一直统治当地。

哈玛斯政府媒体办公室主任萨瓦塔（Ismail al-Thawabta）今天告诉法新社，加萨政府紧急委员会主席法拉（Mohammed al-Farra）「已正式递交辞呈，并已决定解散委员会，以利行政及治理权转移给加萨国家行政委员会（National Committee for the Administration of Gaza，NCAG）」。

美国总统川普（Donald Trump）去年10月斡旋哈玛斯和以色列达成停火时设立了和平委员会（Board of Peace），这个委员会再成立了加萨国家行政委员会。

自从停火生效以来，哈玛斯多次表示已准备好退出加萨的日常治理，但有关其解除武装的棘手议题一直悬而未决。加萨国家行政委员会也一直未进驻加萨，据报是因为以色列反对。

加萨停火协议原本准备迈入第2阶段，也就是哈玛斯解除武装及以色列军队逐步撤出加萨，但进展已停滞数月。

哈玛斯和巴勒斯坦其他派系近来在埃及首都开罗与调解方进行数轮会谈，以缩小歧见，尤其是在第2阶段议题上。

哈马斯发言人卡西姆（Hazem Qassem）今天对法新社表示：「为了不让仍在进行侵略及种族灭绝战争的占领方有任何藉口，哈马斯已经迈出新的一步，将不再负责加萨走廊事务。」

他还说：「我们希望加萨国家行政委员会迅速进驻，哈马斯也重申准备好将治理责任交给这个委员会，以确保其成功。」