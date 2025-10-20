哈玛斯违规致以军空袭加萨 川普：以哈停火仍生效

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，尽管以色列军方针对巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）明显违反停战协议，对加萨进行致命空袭，但以哈之间的停火仍然有效。

川普在空军一号上被记者问及停火是否仍然有效时表示：「是的，仍然有效。」他还暗示，哈玛斯领导层并未卷入任何所谓的违规行为，而是将责任归咎于「内部的一些叛乱分子」。

川普说：「但无论如何，这件事都会得到妥善处理，会以强硬但适当的方式处理。」

以色列表示，在今天对哈玛斯阵地发动攻击后，已恢复执行加萨停火。以军曾指控哈玛斯针对其部队发动攻击，这是9天休战开始以来最严重的暴力事件。 在哈玛斯当局管辖下的加萨民防机构表示，以色列空袭在整个地区造成至少45人死亡。以色列军方表示，正在调查相关伤亡报告。

川普表示，希望他协助斡旋达成的停火协议能够维持下去。他说：「我们希望确保与哈玛斯之间的关系将会非常和平。」 「大家都知道，他们一直难以管束，甚至还开火，我们认为或许他们的领导层没有参与其中。」

在川普发表谈话前不久，副总统范斯（JD Vance）对加萨再度爆发的暴力事件轻描淡写，他告诉记者，停战会出现「断断续续」的情况。

他说：「哈玛斯会向以色列开火，以色列将不得不做出回应。因此我们认为这是实现持久和平的最佳机会，但即便如此，过程中仍会有起伏，我们必须持续监控局势。」