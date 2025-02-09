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哈玛斯释泰国人质 5人抵曼谷与家人相拥而泣

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（法新社曼谷9日电） 1年多前遭巴勒斯坦武装组织哈玛斯自以色列掳至加萨的5名泰国工人，日前获释之后，今天返抵曼谷机场，与亲人相拥并喜极而泣。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）2023年10月7日突袭以色列，杀害约1200人，并掳走约250人当人质；以色列随后对哈玛斯控制的加萨（Gaza）发动军事行动，15个月的战火造成当地约4.8万人丧生。在各方斡旋下，双方今年1月19日达成停火协议。

法新社报导，哈玛斯1月30日释放的5名泰国人质，今天上午7时30分返抵曼谷苏凡纳布机场（Suvarnabhumi Airport）机场。5人面带微笑入境，现场则有欣喜若狂的亲属和外交部官员接机。

其中一名人质的父亲表示自己「非常高兴」，家人将以传统的泰国仪式欢迎儿子回家。

他说，儿子当初为了挣更多钱养家而前往以色列工作，没想到工作才9个月就被绑架。他告诉记者：「我不认为我会再让他远离家乡了。」

哈玛斯2023年10月绑架的人质含31名泰国公民，其中23人于当年年底获释，2人于5月确定丧生。

据信目前仍有1名泰国公民还在加萨。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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