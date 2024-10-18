哈玛斯领袖辛瓦身亡 多国领导人呼吁释放以色列人质

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（法新社巴黎17日电） 以色列宣布击毙巴勒斯坦武装组织哈玛斯领袖辛瓦后，全球多国领导人敦促哈玛斯释放仍被关押在加萨走廊的以色列人质。辛瓦被认为是哈玛斯去年10月7日突袭以色列的幕后策划者。

以色列军方今天表示，「经过长达1年的追捕」，以军昨天于加萨走廊（Gaza Strip）南部击毙辛瓦（Yahya Sinwar）。

哈玛斯（Hamas）武装分子于去年10月的突袭行动劫持了251名人质，根据以色列官员说法，目前仍有97人关押在加萨走廊，其中34人据称已死亡。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）要求哈玛斯释放手中的「所有人质」，他还说：「辛瓦是10月7日恐怖攻击和野蛮行径的主使者。」

美国总统拜登（Joe Biden）形容辛瓦之死是全世界的「好日子」，并称这为加萨战争停火以及人质获释协议移除一大障碍。

拜登说道：「目前正有机会，在没有哈玛斯掌权的加萨走廊展开新局面，并达成为以色列人和巴勒斯坦人带来更美好未来的政治解决方案。」

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）即将在不到3周后的大选角逐总统大位，她对「加萨战争终于能够结束的机会」表示欢迎。

她指出：「这场战争结束的方式必须是以色列安全、人质获释和加萨的苦难告终。」 德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）称辛瓦是「残忍的杀人犯和恐怖分子」，并敦促哈玛斯应该「立刻释放所有人质且放下武器」。