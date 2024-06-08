哈玛斯：以色列人质救援行动造成210名巴人丧生

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（法新社加萨走廊8日电） 以色列军方宣布今天从加萨走廊（Gaza Strip）中部救出4名活着的人质。哈玛斯当局媒体办公室指出，以军针对营地的攻击造成210名巴勒斯坦人死亡，还有数百人受伤。

法新社报导，这3男1女人质是去年10月7日在以国南部参加诺瓦音乐节（Nova Music Festival）时，遭到巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）带头的武装分子劫持。4人获救后已被送往医院接受检查，身体状况大致良好。

他们分别为25岁的阿加玛尼（Noa Argamani）、21岁的梅尔（Almog Meir Jan）、27岁的柯兹洛夫（Andrey Kozlov）与40岁的齐夫（Shlomi Ziv）。这4人是从纽瑟拉特（Nuseirat）营地的2栋独立建筑物中被救出。

根据以国当局统计，遭到武装分子劫持的251名人质当中，仍有116人被关押在加萨，其中41人已被宣告死亡。

哈玛斯媒体办公室表示，「以色列在纽瑟拉特营地大屠杀的受害者已增加至210名烈士，还有400多人受伤」。

哈玛斯稍早指控以军「对纽瑟拉特营地进行残酷而野蛮的侵略」。加萨的1间医院初步统计，以军对该地区的猛烈攻击造成15人丧生。

以色列警方则表示，有1名警官在救援行动中受到重伤。