哈玛斯：加萨停火谈判 掌控权在以色列手中

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（法新社巴勒斯坦自治区10日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯今天稍早表示，哈玛斯出席加萨停火谈判的代表团，目前已经离开开罗（Cairo）前往卡达，并说「现在球的掌控权已完全在以色列手中」。

法新社报导，哈玛斯（Hamas）在发给其他巴勒斯坦派系的讯息中表示：「谈判代表团离开开罗前往卡达杜哈（Doha）。实际上，占领军（以色列）拒绝了调停者的提案，并在几个核心问题上提出反对意见。」哈玛斯并说己方继续支持这项提案。

「因此，球的掌控权现在已完全在以色列占领军手中。」

埃及相关国营媒体「开罗新闻」（Al Qahera News）昨天报导，经过为期两天的谈判后，目前双方阵营代表都离开了开罗。这场谈判目的是要对加萨走廊7个月战事达成停火协议。

「开罗新闻」引述埃及高层消息来源报导，埃及和其他调解国家（卡达与美国）继续努力「让双方的观点更加接近」。

哈玛斯6日表示，哈玛斯已接受调解人所提的停火提案。

哈玛斯表示，这项协议包含以色列从加萨撤军、让因战争而流离失所的巴勒斯坦人返乡，以及用以色列人质来交换被关押在以国的巴勒斯坦囚犯，以实现「永久停火」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室当时称这项提议「远不及以色列的基本要求」，但表示，以色列政府仍会派谈判代表前往开罗。

以色列长期以来一直抵制永久停火构想，坚称解散哈玛斯的工作必须完成。（译者：纪锦玲）