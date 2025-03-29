哈玛斯：同意调解方所提加萨停火协议 盼以色列勿阻挠

afp_tickers

2 分钟

（法新社杜哈29日电） 哈玛斯的1名高阶官员今天表示，该组织已同意调解方所提出的新版加萨停火提议，并敦促以色列支持该提议。

法新社报导，哈雅（Khalil al-Haya）在开斋节（Eid al-Fitr）当日透过电视演说表示：「2天之前，我们收到负责调解的兄弟之邦埃及和卡达的提议，我们已积极处理并同意提议。我们希望占领者（以色列）不会加以阻挠。」

另名哈玛斯高阶官员奈姆（Bassem Naim）昨天表示，随着以色列持续在加萨走廊进行密集军事行动，该组织与调解方之间针对停火协议的谈判获得更多动力。

与哈玛斯关系密切的巴勒斯坦消息人士告诉法新社，哈玛斯自27日晚间开始与埃及和卡达调解代表进行谈判，以利恢复停火并释放人质。

脆弱的停火协议曾为加萨带来数周的相对平静，但随着以色列于3月18日恢复对加萨的轰炸行动，停火协议也随之终结。

在杜哈会谈开始的前一天，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）扬言，如果哈玛斯不释放剩余的以国人质，将占领加萨部分地区；哈玛斯则警告，若以军不停止轰炸巴勒斯坦领土，人质将「装在棺材里」返回以国。