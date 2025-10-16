哈玛斯：悉数交还可寻人质遗体 其余需专业设备搜寻

（法新社加萨市15日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）今天表示，已经将所有能够找得到的人质遗体悉数交还；以色列军方证实，红十字会已在加萨代为接收另两具人质遗体。

根据美国总统川普（Donald Trump）斡旋的停火协议，自13日起，哈玛斯已将20名幸存人质遣返以色列，以色列则释放近2000名被关押的巴勒斯坦囚犯作为交换。

另外，有28名以色列人质推定死亡，截至目前为止，哈玛斯已交出8具遗体，另由红十字会代转两具遗体。不过，以色列方面表示，所交第8具遗体并非以色列人质。

哈玛斯武装支翼「艾兹丁．卡萨姆旅」（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）今天晚间声明表示，他们已经移交所有能够找得到的人质遗体，若要寻回更多，还需要专业的搜寻设备。

卡萨姆旅在社群媒体发声明指出：「我们已履行协议，移交所有活着的以色列人质，以及能够找得到的遗体…至于其余的遗体，需要更努力地搜寻，也需特殊器材来协助。我们正竭尽所能，盼尽快结束这项工作。」

以色列军方证实，由红十字会已代为接收另两具人质遗体，正运往在加萨的以色列部队。（编译：纪锦玲）