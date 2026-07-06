哈米尼丧礼德黑兰展开 涌现百万人潮当局严防踩踏

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（法新社德黑兰6日电） 伊朗官方电视台报导，已故最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）的丧礼游行今天在德黑兰展开。当局正严阵以待预计涌入的百万人潮规模。

这场丧礼仪式为伊朗提供了一个在与美国及以色列开战后展示韧性的机会，而外界注意力仍集中在哈米尼的继任者、他的儿子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）身上，他自掌权以来尚未公开露面。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）报导，哈米尼的遗体在德黑兰大莫萨拉清真寺（Grand Mosalla）停灵两天后，在大批哀悼群众陪同下，开始在首都市中心巡行；哈米尼是在2月28日中东战争爆发首日丧生。

据国营媒体报导，哀悼者聚集在德黑兰东部广场，并吊起美国总统川普的模拟人偶。

当局希望能避免重演1989年哈米尼前任领袖、前最高领袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）丧礼时的混乱局面，据国营伊朗通讯社（IRNA）报导，当时估计吸引1000万人参加。

昨天已有数千人涌入大莫萨拉清真寺，向哈米尼及他的4名家人致哀，他们全都在2月28日以色列根据美国情报发动的空袭行动中丧生。

现场设置了巨大的混凝土墙，将公众与灵柩隔开，以防发生踩踏事件。

目前尚不清楚游行期间的现场管制规模，以及民众能接近队伍到什么程度，但当局谨记1989年时，由于哀悼者冲撞运送何梅尼的车辆，导致何梅尼的裹尸布被撕裂、遗体摔落地面，最终被迫改用直升机运送进行安葬。

除了安葬统治这个伊斯兰共和国超过35年的哈米尼外，这场丧礼也是伊朗当局在与以色列及美国开战后，展现国家韧性的机会。