哈米尼丧礼登场 伊朗千万人送别

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（法新社德黑兰4日电） 伊朗国营电视台报导，已故最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）的葬礼仪式今天正式展开。伊朗这场动员成千上万人的活动，意在向对手展现团结与力量。

伊朗当局预估光是在首都德黑兰，未来3天内将有1500万至2000万人次参加，送别哈米尼。

哈米尼自1989年起成为伊朗最高领袖，但于今年2月28日美国以色列对伊朗开战首日殉难，享寿86岁。为悼念哈米尼，伊朗规划为期6天的系列葬礼仪式。

外界密切关注哈米尼之子、继任者穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）会否在葬礼时现身。他在父亲遇害一周后被指定继任最高领袖，但至今都未公开露面。

法新社记者现场观察，成千上万哀悼民众手持象徵复仇的红色旗帜，聚集在德黑兰大莫萨拉清真寺（Grand Mosalla）园区庭院，场面哀戚，现场不时回荡「打倒美国」、「复仇」的呼喊声。

另有记者目击大批民众步行数公里前往会场；早在3日晚间就已有大批民众在园区外等候。

民众哈梅迪（Somayye Hamedi）在等待时告诉法新社：「我们想送领袖最后一程，这样的等待对我们来说不辛苦。」

当局采取严格安全措施，包括封锁道路并计画关闭领空。这场仪式预计将是自1989年前最高领袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）下葬以来，伊朗规模最浩大的公众活动。

哈米尼的灵柩将停放至7月6日，7日移灵至伊朗圣城科姆（Qom），8日转往邻国伊拉克几个什叶派圣城，最终9日于哈米尼故乡、伊朗东北部的麦什赫德（Mashhad）下葬。

经历战火后的伊朗高层官员3日齐聚致哀，展现团结；其中国会议长兼对美谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在镜头前难掩悲痛，泪流满面。

出席官员还包括革命卫队总司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。他在前任指挥官与哈米尼死于同一波空袭后接任，之前一直未公开露面。

与哈米尼死于同场空袭的孙女及其他亲属也将于此次仪式中安葬。

国际政要方面，巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）与代表总统普丁的俄罗斯联邦安全会议副主席麦维德夫（Dmitry Medvedev）都到场致意；中国则由全国人大常委会副委员长何维代表北京参加。其他出席者还包括哈玛斯（Hamas）、真主党（Hezbollah）及阿富汗塔利班政府的代表。

虽然伊朗与美国已于6月17日达成谅解备忘录并展开后续谈判，让中东冲突暂时冻结，但美国总统川普与伊朗间仍是放出必要时重启战端的讯号。

卡利巴夫呼吁群众「复仇的呼声必须响彻世界」；陆军总司令哈塔米（Amir Hatami）则誓言，以色列与美国「必将为殉国领袖及所有英烈的鲜血付出代价」。

为避免发生踩踏事故，伊朗当局全力维护现场秩序，电视台也持续播放安全指引；鉴于德黑兰气温预计将突破摄氏35度，当局也安排洒水车为路面降温。据法新社人员观察，典礼开始前原本繁忙的德黑兰街道显得格外冷清，罕见未现车潮。