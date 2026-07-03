哈米尼国葬德黑兰举行 30国代表将出席悼念

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社德黑兰3日电） 伊朗官媒报导，在美国与以色列2月底空袭时身亡的伊朗最高领袖哈米尼的遗体，今天运抵首都德黑兰的大莫萨拉清真寺（Grand Mosalla），准备举行国葬。

预计数以百万计的民众和多国外宾，将参加明天哈米尼（Ali Khamenei）的官方追悼仪式。

根据公开画面显示，覆盖伊朗三色国旗的哈米尼灵柩，今天被迎进大莫萨拉清真寺。

哈米尼的丧礼筹备因处于战时而延后，如今美伊签署和平协议架构后才开始进行。

哈米尼是许多什叶派教徒心目中的精神领袖，在美国和以色列2月底空袭伊朗时于官邸遇袭身亡，享寿86岁。他的灵柩将于大莫萨拉清真寺停厝3天，供民众瞻仰。

据了解，中国、阿富汗及高加索地区邻国都派代表参加葬礼。在美伊谈判期间从中斡旋的巴基斯坦也表示总理夏立夫（Shehbaz Sharif）会出席仪式。

伊朗官员表示，预计丧礼会吸引1500万至2000万民众前来悼念，这将成为伊朗史上最大规模的国葬。

伊朗安排在德黑兰举行哈米尼的国家追悼仪式，邀请外国元首与代表团出席，估计约有30多国代表参加，届时德黑兰的空域将部分关闭。

预定7月9日正式安葬，哈米尼的遗体将运回他的家乡马什哈德（Mashhad），最终安葬于伊玛目礼萨圣陵(Holy Shrine of Iman Reza )。

哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）自接班为最高领袖后，一直未公开露面，届时是否会现身德黑兰的主场仪式，目前尚未知晓。（编译：纪锦玲）