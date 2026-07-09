哈米尼将下葬 伊朗：美空袭致德黑兰到麦什赫德铁路停驶

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（法新社德黑兰9日电） 伊朗国家电视台今天报导，首都德黑兰（Tehran）与伊朗东北部圣城麦什赫德（Mashhad）之间的铁路服务在美国空袭后暂停，已故最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）稍后将在故乡麦什赫德下葬。

伊朗国家电视台报导，伊朗伊斯兰共和国铁路公司（Islamic Republic of Iran Railways）将此归咎于「美国和以色列敌人犯罪攻击」，并表示已派遣维修团队，还说相关单位正为受困乘客安排公路交通接驳。

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）稍早指控美国锁定「通往麦什赫德的东部省分两座桥梁攻击，企图让哈米尼葬礼蒙上阴影」。

麦什赫德是哈米尼的故乡。这场下葬仪式将为持续多日的丧礼划下句点。

担任伊朗最高领袖30多年的哈米尼在美以两国2月28日联手展开空袭后丧生，本月初停灵德黑兰供民众瞻仰，之后移灵伊拉克圣城纳加夫（Najaf）与卡巴拉（Karbala）。

尽管美国与伊朗先前协议停火并签署谅解备忘录，以期谈判达成长期和平协议，但双方今天连续第2天互轰。

美军中央司令部（CENTCOM）说他们已打击约90个伊朗军事目标，伊朗伊斯兰革命卫队则称他们反击美军在科威特和巴林的基地。