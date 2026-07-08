哈米尼灵柩抵纳加夫 伊拉克展开追悼送葬活动

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（法新社伊拉克纳加夫7日电） 伊拉克国营媒体报导，伊朗已故最高领袖哈米尼的灵柩今晚抵达纳加夫国际机场，将在伊拉克境内多座什叶派圣城举行送葬仪式。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的公开追悼仪式7月4日起在德黑兰展开，为期6天，丧礼仪式在伊朗圣城科姆（Qom）告一段落后，接着移师邻国伊拉克继续举行。

哈米尼在中东战争爆发首日，死于美国与以色列发动的空袭，预计9日在其故乡、伊朗东北部的麦什赫德（Mashhad）下葬。

伊拉克国营电视台播出的画面显示，载运哈米尼灵柩的伊朗马汉航空（Mahan Air）班机抵达纳加夫国际机场（Najaf International Airport）。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）稍早已抵达伊拉克，准备出席官方举行的悼念仪式。

伊拉克总理柴迪（Ali al-Zaidi）和其他官员及资深政治人物，以及伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）辖下负责海外行动的圣城部队（Quds Force）指挥官卡阿尼（Esmail Qaani）都到场迎接哈米尼的灵柩。

纳加夫国际机场内铺有红地毯，并悬挂着大型伊斯兰书法布幔和哈米尼肖像。

伊拉克政府已宣布8日为国定假日，送葬队伍预计于当地时间上午6时（格林威治时间凌晨3时）自圣城纳加夫出发。

吊唁民众已陆续抵达纳加夫，准备加入送葬行列，市区主要街道已挂满欢迎布条及哈米尼的大型肖像。

30岁的巴雅提（Mohammed al-Bayati）历经数小时车程赶赴纳加夫，他说，「这是不容错过的机会」。

他表示，此行是为了送别「这位曾向美国与以色列权势发起挑战的领袖」。

哈米尼的灵柩离开纳加夫后，将空运至北方约60公里的卡巴拉（Karbala），进行另一场送葬仪式。（编译：刘文瑜）