哈米尼遗体运抵科姆 伊朗反美情绪沸腾

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（法新社德黑兰6日电） 伊朗国营电视台报导，已故最高领袖哈米尼的遗体今天傍晚运抵伊斯兰教什叶派圣城科姆，预定明天举行送葬与告别仪式。稍早在德黑兰送葬队伍中，群众高呼反对谈判，呼吁复仇。

国营电视台在社群媒体上表示：「殉难领袖的遗体已经抵达首都德黑兰以南的科姆（Qom）。」播出的画面可以看见载运哈米尼（Ali Khamenei）遗体的直升机降落。

今天稍早，在德黑兰为哈米尼送葬的民众表达反对与造成最高领袖遇害的势力谈判，并且呼吁复仇。

现场群众高喊：「我们不要协议，我们要（美国总统）川普的人头！」

美国和以色列2月28日发动「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury），联手对伊朗发动大规模空袭，击毙哈米尼。

群众认为哈米尼的「以身殉道」激起伊朗人激情。也有人将哈米尼与创建伊朗伊斯兰共和国的何梅尼（Ruhollah Khomeini）1989年逝世相提并论。

65岁的卡兹米（Kazemi）表示，何梅尼逝世是伊朗人「遭逢的第一个震撼」，哈米尼遇刺则是「第2个」，并说哈米尼葬礼现场民众激动之情「和1989年没有两样」。他受访时只愿意透露姓氏。

与其他受访者一样，卡兹米不相信上个月签订谅解备忘录的对美谈判。

戴头巾抵挡烈日的他手持一张遭到十字准星瞄准的川普照片说：「我们要复仇…因为如果什么都不做，情势只会恶化。」