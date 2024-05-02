哥伦比亚切断与以色列外交关系 哈玛斯赞一大胜利

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（法新社波哥大1日电） 南美洲国家哥伦比亚总统裴卓今天宣布将切断与以色列的外交关系，并称以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加萨战争实施「种族灭绝」。哈玛斯盛赞此举是一大「胜利」。

裴卓（Gustavo Petro）在哥伦比亚首都波哥大（Bogota）举行的国际劳动节集会上指出：「明天（周四）将与以色列国断交…因为以国有一个种族灭绝的首长。」

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日对以色列南部发动史无前例的突袭，以国旋即采取报复，裴卓一直严厉批评以色列对加萨（Gaza）的攻击。

根据以色列统计，哈玛斯攻击导致约1170人死亡，其中大部分是平民。此外还有约250人在这场突袭中遭到劫持，目前仍有129名人质被囚禁在加萨，据信其中34人已丧生。

哈玛斯治下的加萨卫生部称，以色列对加萨的报复性攻势至少夺走3万4568条人命，其中大多是妇孺。

裴卓今天告诉数以千计支持者，这个世界无法接受「种族灭绝，整个民族被消灭」。

他说：「如果巴勒斯坦灭亡，人类也会灭亡。」语毕现场响起热烈掌声，其中有些支持者手中高举着力挺巴勒斯坦的标语。

以色列则称裴卓「反犹太且充满仇恨」，还说他的立场相当于向哈玛斯提供奖励。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）在社群媒体X表示：「哥伦比亚总统承诺要奖励哈玛斯杀人犯和强暴犯，今天他做到了」。

「历史会记得，裴卓选择与人类已知最卑劣的一群人站在一起，这些人烧杀婴童、强暴妇女，还绑架无辜平民。」

哈玛斯则盛赞哥国选择与以色列断交的举动是一大「胜利」。

以哈战争爆发后，玻利维亚、贝里斯和南非先前已相继与以色列断交或暂停外交关系，哥伦比亚、智利及宏都拉斯等数个拉美国家则召回驻以大使。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）