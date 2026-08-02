哥伦比亚卡车炸弹攻击案 增至14伤

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（法新社古库塔2日电） 哥伦比亚候任总统艾思普雷雅7日就职前，北部城市古库塔（Cucuta）昨天清晨发生卡车炸弹攻击案，目前为止受伤人数已增至14人，政府认定游击团体「全国解放军」是元凶。

事发地点位于一处警察局附近，距离哥伦比亚与委内瑞拉的边界不远。

哥伦比亚政府认定作案者是全国解放军（ELN）的叛乱分子，而全国解放军是哥国目前还在活跃的游击团体中，规模最大的一个。

根据最新官方数据，事件造成11名警察与3名平民受伤。地方官员表示，有两名受伤员警正在与死神搏斗。

艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）谴责这起攻击，称其为「一桩残忍的暴力行径」。他在社群平台X发文表示：「恐怖主义无法吓倒哥伦比亚。」

国防部长桑杰士（Pedro Sanchez）指犯案者是全国解放军「毒品恐怖分子」，并悬赏超过6万4000美元徵求线索，以利缉凶。

身为律师的右翼百万富翁艾思普雷雅即将于7日宣誓就职，接替哥伦比亚史上首位左翼总统裴卓（Gustavo Petro）的职位。

艾思普雷雅计划终止裴卓与多个武装团体进行的和谈，游击团体已对艾思普雷雅发出警告。