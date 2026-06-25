哥伦比亚左翼总统候选人承认落败 批外国干预大选

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社波哥大24日电） 哥伦比亚总统大选以极微幅差距分胜负，左翼候选人塞培德（Ivan Cepeda）今天承认败给强硬右派对手艾思普雷雅。

法新社报导，在塞培德宣布败选之后数小时，选举当局也确认大选初步结果，艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）以不到1个百分点胜出。

塞培德向媒体表示，他已经「决定接受选举结果」。

他又说：「我这么做，是为了促进哥伦比亚人的和平共存与对话。」

对21日夜间发生的抗议选举结果暴动，塞培德已经和暴力划清界线。

当选总统艾思普雷雅办公室乐见塞培德的表态，并说下届政府将保障「政治上反对的权利、和平抗议的权利」。

塞培德是现任总统裴卓（Gustavo Petro）的盟友。裴卓指控选举有舞弊情况，他说因为美国「直接干预」，他可能宣布这次选举无效。

艾思普雷雅在21日决选投票前后，都获得美国总统川普（Donald Trump）的积极支持。

塞培德说，他接受选举结果，「并不代表放弃真相」，对于「公开且不当的外国干预，我们认为在面对严重事件时，不应保持沉默」。

欧洲联盟哥伦比亚选举观察团（MOE）23日表示，这场选举并无问题。

选务当局表示，总统候选人进入第二轮决选但落败，可获得参议院的席次。

原本就是参议员的塞培德，所属的历史契约党（Historic Pact）在参众两院都拥有最多席次，但目前没有任何政党取得绝对多数。

过去无从政经验的艾思普雷雅将于8月走马上任，标志着哥伦比亚史上首个左翼政府的结束。 （编译：纪锦玲）