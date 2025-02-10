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哥伦比亚总统要求内阁总辞 政府陷危机

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（法新社波哥大9日电） 哥伦比亚左翼总统裴卓（Gustavo Petro）今天要求各部会首长与高阶官员集体辞职；数天前，他在电视直播中痛斥内阁团队，导致政府内部关系异常紧张。

法新社报导，裴卓在国家电视台4日直播的会议中公开训斥内阁长达5个小时，痛批政府表现不佳后，今天要求内阁总辞。

他指责包括贸易、教育和卫生部长等数名官员，在重要计画上执行进度落后。

裴卓在社群平台X发文宣布：「我已要求部长和行政部门主管辞职。」

「内阁将有一些改变，以更符合人民要求实施的计画。」

截至今晚，已有3名部长和2名高官在那场内阁会议后请辞，其中包括劳工部长拉米雷斯（Gloria Ramirez）与环境部长穆罕默德（Susana Muhamad）。

内阁会议隔天，文化部长柯利亚（Juan David Correa）辞职，管理大量国家基金的共和国总统府行政部（DAPRE）负责人罗哈斯（Jorge Rojas）也递出辞呈。

多名部长在会议中抱怨与裴卓关系最密切的幕僚之一贝尼德悌（Armando Benedetti）出席内阁会议，也不赞成裴卓任命萨拉比亚（Laura Sarabia）为外交部长。

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