哥伦比亚总统：参议员车队遭遇枪击

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（法新社波哥大19日电） 哥伦比亚左派总统裴卓（Gustavo Petro）表示，执政党参议员罗培兹（Alexander Lopez）的车队今天在西南部的公路遭到现已解散的游击组织「哥伦比亚革命军」（FARC）叛军开枪袭击。

哥伦比亚正面临自2016年与FARC签署和平协议以来最严重的暴力浪潮，本月31日举行总统选举前频传攻击、谋杀与绑架事件。

鉴于维安升高，罗培兹改乘前导车，而他平时乘坐的车辆在后方行驶时遭到枪击。

裴卓表示，这起攻击发生在考卡省（Cauca），地点距离4月底炸弹攻击导致21名平民死亡的现场仅「1公里」远。

裴卓在社群平台X发文说：「参议员罗培兹的防弹车遭到摩迪斯科（Ivan Mordisco）率领的贩毒武装团体扫射。」他还说当地一名市长的座车也遇袭。

裴卓在首都波哥大（Bogota）举行的公开活动告诉群众：「他们刚刚企图绑架这名参议员。」

目前不清楚是否有人受伤，或安全部队是否曾与对方交火。

罗培兹在事发后接受新闻频道访问时说：「他们（对方）持步枪开火。」

他说：「（我的）车辆遭到射击后停下，他们闯进车内，问司机『你们头头在哪？』」

罗培兹表示，歹徒开走他的车，当时车上还有一名随扈遭挟持约5分钟。

考卡省拥有大片毒品作物种植区，是摩迪斯科麾下FARC分裂势力主要据点之一。摩迪斯科是哥伦比亚头号通缉犯，拒绝接受和平协议。