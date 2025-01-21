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哥伦比亚游击队冲突酿百死 部分地区紧急状态

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（法新社哥伦比亚第布20日电） 哥伦比亚今天向左翼游击队宣战，部署数千官兵以遏制暴力事件，同时宣布部分地区进入紧急状态。这场冲突迄今已造成至少100人丧生，并威胁哥国脆弱的和平进程。

法新社报导，短短5天内，哥伦比亚爆发一波波流血事件，从南部偏远的亚马逊丛林，到与委内瑞拉接壤的东北部山区，这场冲突已导致近2万人流离失所。

分析人士表示，暴力冲突是由敌对民兵组织之间争夺地盘所引起，他们认为摇摇欲坠的和平进程阻碍他们团结，并对利润丰厚的古柯硷交易构成威胁。

哥国总统裴卓（Gustavo Petro）迄今一直将自身政治前途押注在缓和局势与对话策略上，他表示这场危机将带来政策转变。

他今天向武装团体「全国解放军」（ELN）领袖发出严厉警告。全国解放军近日在边境地区与敌对势力发生冲突，造成80人死亡。

裴卓宣布部分地区进入「内部动乱和经济紧急状态」之前表示：「全国解放军已选择走向战争，他们势将面临一场战争。」

裴卓宣布进入紧急状态，赋予地方当局权限，可限制人员流动及采取相关措施。

当局已派遣约5000名官兵到边境地区，盼能控制哥国多年来最严重的一场暴力冲突。（译者：纪锦玲）

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