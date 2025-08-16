哥伦比亚特区检察长告川普政府接管警局 两造达成协议

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普以打击暴力犯罪为由让联邦政府接管首都华盛顿哥伦比亚特区警察局，哥伦比亚特区检察长施瓦布（Brian Schwalb）对此提告，司法部今天与对方达成协议。

施瓦布控告川普政府「恶意接管」华府警力后，联邦法院开庭审理时，两造达成协议。

川普本月11日宣布联邦政府接管哥伦比亚特区都会警察局，下令800名国民兵（National Guard）进驻华府上街巡逻。

司法部长邦迪（Pam Bondi）昨天发布命令，任命美国缉毒局（DEA）局长柯尔（Terry Cole）担任「紧急」警察局长。

施瓦布提起诉讼，主张治理华府的联邦法律「并未授权这种公然篡夺哥伦比亚特区权力的行为」。

联邦地区法院法官雷耶斯（Ana Reyes）今天开庭时敦促两造协商解决方案，之后两造同意柯尔透过市长办公室下达指令，而不是直接控制都会警察局。

雷耶斯说：「柯尔先生将无法指挥警察局人员做任何事情。他将必须透过市长。」

施瓦布在庭后记者会上表示乐见这项协议。

他说：「我期望有关我方都会警察局控制与指挥权的关键问题已在今天获得解决，而且法律明定都会警察局是由市长任命的警察局长管辖。」

他还说：「我们不需要联邦政府恶意接管来做我们每天本来就在做的事。」