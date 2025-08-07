哥国参议员：因调查前总统涉案而遭受死亡威胁

（法新社波哥大6日电） 哥伦比亚前总统乌力贝因犯下干扰证人罪，被判12年居家软禁；参与此案调查的左翼参议员塞培德今天对法新社说，他因扳倒乌力贝而收到其支持者的死亡威胁。

乌力贝（Alvaro Uribe）于2002年至2010年担任哥伦比亚总统。他因试图说服证人为他撒谎而被判有罪，本月2日遭判处12年居家软禁。这些证人在一项关于乌力贝与准军事组织关系的调查中供词作证。

这次定罪使得乌力贝成为哥国首名在审判中被判有罪的前总统。73岁的乌力贝在哥伦比亚保守派中仍孚众望，与美国总统川普政府关系良好。

促成这场历史性审判的左派参议员塞培德（Ivan Cepeda），曾就乌力贝涉嫌与一个准军事组织的关系展开调查。他表示，自从乌力贝被定罪以来，他「几乎每天」都会受到乌力贝支持者威胁。

塞培德对这些威胁不以为意，而此时正值哥伦比亚紧张局势加剧，今年6月才发生右翼总统候选人米格尔．乌力贝（Miguel Uribe）遭遇枪击受伤事件。这名候选人与乌力贝并无亲戚关系。

塞培德告诉法新社说：「正义迟早会降临在乌力贝身上，因为有太多罪行、太多受害者和太多的耻辱。」

乌力贝担任总统期间，在美国支持下领导一场不间断的军事行动，打击贩毒集团和共产党游击队「哥伦比亚革命军」 （FARC）。

乌力贝被控与与准军事组织串谋；这些组织以反游击战之名，犯下一连串暴行。

乌力贝因涉试图贿赂3名前准军事组织成员更改供词而被定罪；这些证人先前向塞培德供称，他们与乌力贝有关联。

乌力贝必须在8月13日之前，对软禁判决提起上诉。

塞培德的父亲是共产党籍参议员，于1994年遭准军事部队暗杀。（译者：纪锦玲）