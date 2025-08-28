哥国总统参选人遭枪击身亡 凶手判少年监狱服刑7年

（法新社波哥大27日电） 哥伦比亚总统参选人乌力贝（Miguel Uribe）6月在造势场合中遭到枪击，本月因伤重去世。今天法院判处开枪的15岁少年7年徒刑，需在少年矫正机构服刑。

检方指出，这名少年因谋杀未遂与非法持有武器等罪名遭定罪，将在专门设施接受管束，期间丧失人身自由。

由于哥伦比亚法律不允许未成年被告已接受指控后更改罪名，这名少年是被控谋杀未遂与非法持有武器，而非谋杀罪。

今年39岁的乌力贝是反对派议员，他在波哥大一家重症加护病房接受多次手术后，8月11日因脑出血去世。

这起攻击让人忆起哥国政治暴力最黑暗的20世纪下半叶，当时曾有5名总统候选人遭枪杀。

影片显示，乌力贝6月7日在波哥大一个工人社区发言时，现场突然枪声大作，血迹斑斑的乌力贝倒地，数百名支持者一阵尖叫。

行凶少年共开枪3次，其中2次击中乌力贝头部，安全人员开枪并逮捕少年后，整起事件才告结束。目前与这起攻击有关的5名成人已遭逮捕，并以加重谋杀罪起诉。

警方也指出，已解散的哥伦比亚革命军（FARC）中的反对派系可能与此次刺杀有关。

检方发言人表示，这名少年在年满18岁后，将不会被转移至成人监狱。

哥伦比亚最近几周发生2起游击队袭击事件，造成19人死亡，其中在卡利（Cali）发生的卡车炸弹攻击造成6人死亡，而在安迪奥奎亚省（Antioquia）的阿马尔菲（Amalfi），一架参与缉毒的警方直升机被无人机击落，13名警员死亡。