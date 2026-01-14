哥斯大黎加全国大选前夕 破获刺杀总统阴谋

（法新社圣约瑟13日电） 哥斯大黎加政府今天表示，在全国大选即将举行之际，破获了一桩暗杀总统查维斯（Rodrigo Chaves）的阴谋。查维斯所属的右翼政党被看好将在大选中获胜。

哥斯大黎加的情报安全局（DIS）局长托雷斯（Jorge Torres）指出，一名「机密消息人士」向情报安全局通报，有人付钱雇用杀手暗杀查维斯。

总检察长狄亚士（Carlo Diaz）向媒体表示，一名女性犯嫌遭到调查，并称她在「社群媒体上十分活跃」，但没有提供更多细节。

哥斯大黎加将于2月1日举行总统及国会选举。他说，目前没有证据显示此案与大选有关。

查维斯在国内广受人民爱戴，但依宪法不得寻求连续第2个任期，因此他支持前部长费南德兹（Laura Fernandez）接棒参选。

费南德兹在民调中保持领先，她竞选时主打严厉打击毒品贩运者。毒贩被视为导致哥斯大黎加暴力事件激增的主因。

反对派团体已警告，邻国萨尔瓦多的铁腕总统布格磊（Nayib Bukele）可能会干预选举，他今天展开对哥斯大黎加的国是访问，预计明天将为一座新建的大型监狱主持奠基仪式，这座监狱是仿照萨尔瓦多严苛的「反恐怖主义监禁中心」（Terrorism Confinement Center, CECOT）打造。

布格磊发起扫黑行动打击犯罪集团，目前有数以千计的年轻人未经起诉便遭关押于CECOT。去年，数名从美国被驱逐至CECOT的委内瑞拉人，在获释时声称他们曾遭受酷刑。