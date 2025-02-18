哥斯大黎加表示将接收美国驱逐移民

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（法新社圣约瑟17日电） 哥斯大黎加继巴拿马与瓜地马拉之后，今天宣布将接收被美国驱逐出境的其他国家移民。

哥斯大黎加总统府在声明中表示：「哥斯大黎加政府同意与美国合作，将200名非法移民遣返回国。」

声明还说：「这些人来自…中亚和印度。」

自美国总统川普1月20日在华府就职以来，哥斯大黎加是中美洲第3个与美国合作遣返被驱逐移民的国家。

声明指出，首批遭美国驱逐出境者，将于19日搭乘商业航班抵达哥斯大黎加，然后将被送往哥斯大黎加与巴拿马边境附近的临时移民照顾中心（Temporary Migrant Care Center）。

声明特别指出，整个过程将全由美国政府资助，并接受国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）监督。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）最近访问拉丁美洲时，巴拿马和瓜地马拉也曾同意类似安排。

巴拿马官员表示，首架飞往巴拿马的遣返航班在上周抵达，机上载有119名来自中国、巴基斯坦、阿富汗等地移民。瓜地马拉目前则还没有。

美国估计约有1100万名无证移民，其中大部分来自拉丁美洲。许多人为寻求更好的生活踏上危险旅程，勇敢面对险恶地形、野生动物和犯罪集团。

然而川普去年竞选美国总统时对无证移民采取强硬立场，形容其中一些人是「怪物」和「动物」。

川普上个月上任第1天就宣布美国南部边境进入国家紧急状态，并矢言驱逐「数百万」移民。