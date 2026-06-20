哥斯大黎加非法矿区传爆炸声 总统急撤

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（法新社圣荷西19日电） 哥斯大黎加总统费南德兹今天视察一处矿区时，现场突然传出巨大爆炸声，安全部队随即护送她紧急撤离。

保守派民粹主义总统费南德兹（Laura Fernandez）随后告诉记者，在邻近尼加拉瓜边境的古西达斯镇（Crucitas）经历这场虚惊后，她本人并未受伤。

现场影片显示，费南德兹当时正与多名国会议员视察一处以非法金矿闻名的区域，随后发生不明原因的爆炸，持枪随扈立刻簇拥护送她上车撤离现场。

费南德兹表示：「感觉就像电影情节。他们（随扈）抓着你的头发，把你推倒在地，然后塞进车里。」她补充说：「他们按照程序对我进行检查，我平安无事。」

影片画面显示，爆炸发生后，费南德兹起初趴在地上，随扈则压在她身上加以保护。

费南德兹告诉记者，这起事件反映了那块地区的危险性，犯罪集团在此非法采金并污染环境。

巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）在社群平台X发布声明表示：「我强烈谴责今日针对（哥斯大黎加）总统的攻击。组织犯罪无法击垮我们，很高兴得知她安然无恙。」

哥斯大黎加政府曾于6月3日表示，曾接获情报指出有人在监狱中策划暗杀费南德兹。

现年39岁的费南德兹于今年5月就职，接替她的政治恩师查维斯（Rodrigo Chaves）。

她在2月1日的选举中以打击犯罪为政见轻松胜选。哥斯大黎加长期以来被认为是美洲最安全的国家之一。

哥斯大黎加与尼加拉瓜已于3月达成协议，将共同打击边境沿线的非法采矿活动。