商船遇袭 印度召见伊朗外交官抗议

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（法新社新德里14日电） 印度外交部表示，今天已召见伊朗驻新德里高级外交官，针对2艘商船在荷莫兹海峡遇袭提出「强烈抗议」。这起事件造成1名印度籍船员死亡、数人受伤。

印度外交部在声明中表示，这2艘商船上共载有46名船员，其中有30名印度人。

声明指出：「巴希亚号（MT Al Bahiyah）和蒙巴萨号（MT Mombasa）这2艘油轮今天通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）时遭到攻击，印度对此深表关切。」

伊朗驻印度大使馆拒绝发表评论。

印度和伊朗基于数百年来的文化与贸易往来，两国关系深厚，现代外交关系则在地缘政治压力下，力求平衡的战略利益。

这起船只攻击事件发生之前，美国刚对德黑兰发动新一轮空袭，代表中东战争的敌对行动再次升温。

根据印度航运部统计，2025年印度拥有超过32万名现役船员，是全球商船船员的最大来源国之一。

为了降低船员面临的海上安全风险，印度港口、航运与水道部部长索诺渥（Sarbananda Sonowal）宣布启动「船员优先」（Seafarer-First）计画，这是一项协调紧急应变的机制，目的是「保护在冲突影响地区作业的印度船员」。

印度港口、航运与水道部部今天深夜发表声明指出，这项新机制将「建立全面性的作业仪表板，无论船旗为何，都能追踪每一艘在波斯湾、荷莫兹海峡和阿曼湾（Gulf of Oman）作业船只上的所有印度人」。

印度外交部也呼吁立即停止暴力，并「在遵守国际法的前题下」恢复对话与外交途径。

另有1艘搭载11名印度籍船员的商船，12日在阿曼外海遭到攻击，目前已有10名印度籍船员获救，1人至今下落不明。

荷莫兹海峡是全球重要的航运要道，2月美伊冲突爆发前，全球每天约有1/5的石油与天然气通过此处运往全球市场。