喜迎奥运 巴黎再办咖啡馆侍者竞赛

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（法新社巴黎24日电） 2024年巴黎夏季奥运会将于7月揭幕，巴黎市今天为此举办一场别开生面的比赛，200名穿上围裙的侍者在街上托着装有饮料和可颂的托盘，尽力保持平衡向前冲，展现侍者的专业和敬业精神。

有200名参赛者在塞纳河（Seine）畔的巴黎市政厅旁竞赛，由市长伊达戈（Anne Hidalgo）鸣枪起跑。

男子组冠军兰胡斯（Samy Lamrous）和女子组冠军范维米尔许（Pauline Van Wymeersch）分别在13分钟30秒和14分钟12秒内，托着装有可颂、咖啡和一杯水的托盘走完2公里。 范维米尔许说：「这是我们每天12小时的工作，包括周末和假日。」她在巴黎市政厅附近的小桥咖啡馆（Le Petit Pont）工作。

她告诉法新社，赢得冠军的秘诀是「20年坚守岗位和一双好腿」。

赞助这项比赛的巴黎市水务局（Eau de Paris）表示，除了奖牌之外，兰胡斯和范维米尔许还可住宿奢华旅馆一晚作为奖励。

比赛时，有评审团在终点线评判参赛者所花时间，并检视饮料在晃动途中溢出多寡。

当参赛者在街上咬紧牙关、托着托盘尽力保持饮料和可颂完好的同时，数百名观众在两旁咖啡座围观或鼓掌。

兰胡斯说：「我的大腿有点紧绷，但这主要是专注的问题…必须在这么多人替你加油的同时保持平衡向前冲。我最终成功后来居上，这就是巴黎风格。」

「咖啡馆侍者竞赛」最早于1914年举办，但今天的比赛是自2011年首度举行。 所有获得奖牌的侍者都将获邀出席7月26日的巴黎奥运开幕式。