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回应飞弹袭击 川普：以色列应攻击伊朗核子设施

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（法新社华盛顿4日电） 美国共和党总统候选人川普今天说，他认为以色列应该攻击伊朗的核子设施，以回应伊朗最近的飞弹袭击。

前美国总统川普参加北卡罗来纳州的竞选活动时，提到本周稍早有记者问总统拜登有关以色列可能攻击伊朗核子设施的问题。

川普在费耶特维尔市（Fayetteville）一座美军主要基地附近的市民大会式活动上说：「他们问他，你对伊朗有什么看法，你会攻打伊朗吗？结果他说，『只要他们不攻打核子设施就好』。但这是你会想要攻打的目标，对吧？」

拜登本月2日被问到是否会支持打击伊朗核子设施时告诉媒体：「答案是不。」他还说，他反对为了回应伊朗日前朝以色列发射近200枚飞弹而对伊朗核设施发动这类攻击。他说，「我们将与以色列讨论他们将采取什么行动」，所有七大工业国集团（G7）成员国都同意以色列「有权回应，但应该按比例做出回应」。

川普今天回应参与者提问时说：「我觉得他这题答错了。这不是你应该攻击的目标吗？我的意思是，这是我们面临的最大风险，核子武器。」

川普又说：「当他们问他那个问题时，答案应该是先攻打核子设施，之后再担心其余的事情。」

「如果他们会这么做，那就会这么做。但我们最后总会知道他们的计画是什么。」

川普与代表民主党竞选总统的副总统贺锦丽（Kamala Harris）的选战陷入白热化，他很少谈到中东最近升高的紧张情势，但他本周发表措辞严厉的声明，要求拜登与贺锦丽为中东危机负责。

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