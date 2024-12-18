回归白宫各界争相示好 川普：大家都想当我朋友

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（法新社华盛顿17日电） 美国前总统川普将在明年1月重返白宫执政，近期不少科技大亨、政治人物、外国领袖甚至一些媒体人都争相示好。

川普昨天在他位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）告诉记者：「当初在第一个任期，大家都在对抗我；但在这个任期，大家都想当我朋友。」

川普说：「我不知道耶，大概是我个性变了。」

事实上，川普几乎没有表现出性格转变的迹象，但许多曾批评他的人，如今亟欲向重视忠诚度高于一切的川普政府示好。

美国布朗大学（Brown University）政治学教授希勒（Wendy Schiller）告诉法新社：「眼下人们评估认为，与他搞好关系总比得罪他好。对他们来说，问题在于他的喜好经常改变。」

川普自11月大选以来大多待在海湖俱乐部，因此都是其他人前往拜会，科技巨擘到访尤其受瞩目。

脸书（Facebook）母公司Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）11月底曾赴海湖俱乐部与川普共进晚餐，试图修复关系。

苹果公司（Apple）执行长库克（Tim Cook）、谷歌（Google）执行长皮查伊（Sundar Pichai）和Google共同创办人布林（Sergey Brin）也曾到访。川普表示，预计本周还将与亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）会面。贝佐斯曾强烈批评川普。

据报Meta、亚马逊及OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）都向川普就职基金捐赠100万美元（约新台币3250万元）。

川普昨天还在海湖俱乐部与热门短影音平台TikTok执行长周受资见面。TikTok正试图挡下「不卖就禁」新法。

川普说：「老实说，在第一个任期，我不知道是怎样，反正感觉就像是完全相反的情况。」

媒体也一直试图与川普建立关系。川普过去多次称他们是「人民公敌」。

川普本周对一名民调机构负责人和一家报纸提告，指称他们在大选前几天公布的民调显示他在爱荷华州落后，但他最终压倒性赢得此州。

希勒说：「川普已表态，他将充分利用总统的权力来对付任何挑战他的人，现在他似乎更知道要怎么做。」