因应伊朗袭击货船 美军对伊发动最新一波空袭

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（法新社华盛顿11日电） 美军中央司令部（CENTCOM）今天表示，在伊朗「公然攻击」一艘货轮后，美方已对伊朗发动新一轮打击行动。

美军中央司令部发布声明指出，在「伊斯兰革命卫队（IRGC）公然攻击一艘行经荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）、悬挂赛普勒斯国旗的货轮」之后，美方已于美东时间晚上7时15分（格林威治标准时间2315时）对伊朗展开最新一波空袭行动。

美军中央司令部表示，美方正持续削弱伊朗攻击民间船员及自由航经海峡商船的能力，并让伊朗付出沉重代价。声明并补充，这次打击是依美国总统川普（Donald Trump）的指示进行。

另外，美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）也简单对外表示：「伊朗做出了糟糕的选择，现在他们必须付出代价。」

与此同时，伊朗官媒报导，伊斯兰革命卫队表示将关闭荷莫兹海峡，「直至另行通知」。

报导指出，伊斯兰革命卫队此前曾朝一艘行驶未经授权航道的船只开火示警。

美伊双边近日你来我往的攻击，恐让挽救双方谈判的努力难度更高。

目前达成最终协议的主要障碍在于荷莫兹海峡的未来走向：伊朗坚持将掌控这条航道的航运权；美方则要求维持航行自由。