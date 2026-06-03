因应真主党威胁 以色列砸逾1410亿发展北部社区

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列总理尼坦雅胡今天宣布，政府将拨款130亿谢克尔（逾45亿美元、新台币1410亿元），用于保护和发展与黎巴嫩接壤的北部社区。

过去几周来，这些靠近黎巴嫩边境沿线的北部社区持续遭受获伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）猛烈炮火攻击。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「政府今天做出重大决定，以强化北部地区安全。除了先前投入的70亿谢克尔之外，我们将再追加130亿谢克尔的投资，总计200亿谢克尔将用于北部社区发展。」

尼坦雅胡办公室将这项方案称为「超级计画」（mega-plan），共有3项具体措施，包括在公车站、购物中心和公园等公共场所增设1800座防护掩体，并翻新约500座既有掩体，以抵御来袭火箭与无人机。

此外，政府将向居住在黎巴嫩边境9公里范围内的居民提供补贴，用于在住宅内建造安全屋。

第3项则是透过改善医疗、交通、教育、观光基础设施和就业机会，以吸引10万新居民迁入。

在尼坦雅胡做出上述宣布前，反对派人士批评政府长期忽视位于黎巴嫩边境沿线的地区。

以色列前总理班奈特（Naftali Bennett）、前国防军参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和在野党领袖拉皮德（Yair Lapid）及等人昨晚在社群平台X发文指出，仅3名部长出席内阁会议讨论北部情势。

埃森科特写道：「北部居民需要的是能看见他们、保护他们的领袖。」（编译：刘文瑜）