国安疑虑 美拟加强审查军事设施附近地产交易

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（法新社华盛顿8日电） 随着中国在美国买地引发情搜的疑虑渐增，美国财政部今天说，美国打算加强监督外国人在军事设施附近购买地产的交易情况。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中说：「总统拜登和我仍致力运用我们强健的投资审查工具以维护美国国家安全，包括保护军事设施免受外部威胁的行动。」

根据拟议中的规定，超过50处设施将列入名单，美国外来投资审查委员会（CFIUS）或许会检视名单所列地点附近的地产交易，地点总数增至227处。

美国外来投资审查委员会的管辖范围也涵盖土地购买。

美国财政部指出，疑虑在于外国人买地或租用部分地产可能得以搜集情报，或让「国安活动暴露」于外国监控风险。

拟议列入名单的地点包括密西根州格雷林营（Camp Grayling），此处距离中国电动车电池制造商国轩（Gotion）计划设厂的地点仅约160公里。

密西根州的共和党籍美国联邦众议员穆勒纳尔（John Moolenaar）曾以国安疑虑为由反对国轩的计画。

财政部一名资深官员说，美国外来投资审查委员会的管辖范围不指明特定国家，未明定最新规定希望平息的疑虑是针对中国或俄罗斯等国家。

美国有关当局5月曾以担忧间谍活动为由宣布，一家中资加密货币公司禁止利用一座美国战略核子飞弹基地附近的土地。