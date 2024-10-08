国际刑警组织号召网友提供线索 助调查46起女尸悬案

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（法新社里昂8日电） 国际刑警组织（Interpol）今天发起一项活动，盼集结全球网友之力，协助辨认欧洲各地寻获的46具女性遗骸身分，其中部分悬案甚至可追溯至数十年之前。

据报导，总部位于法国里昂（Lyon）的国际刑警组织表示，这些女性大多可能「遭谋杀，或是死于可疑或无法解释的状况」。

本次活动延续了该组织去年发起的「我是谁」（Identify Me）倡议。当时的活动旨在辨认22具无名女性遗体，活动期间收到约1800条民众提供的线报。

去年11月，国际刑警组织宣布，「我是谁」倡议取得重大突破。警方成功辨认出31年前在比利时1条河流中寻获、遭谋杀的女性遗体。被害人英国女子罗伯兹（Rita Roberts）的家属透过她手臂上的黑色花朵与绿叶刺青确认她的身分。

如今，本次活动范围扩大至比利时、德国、荷兰、法国、义大利和西班牙的悬案。

Interpol秘书长史托克（Jurgen Stock）表示，「即使是最枝微末节的资讯，都可能成为侦破悬案的关键。无论是一段记忆、一条线索或一则口耳相传的故事，最微小的细节都可能有助揭露真相。」

Interpol正发布这些受害女性的脸部照片，以及包括她们穿戴的首饰和衣物等物品照片。这些物品都是在遗体发现地点附近被寻获。

史托克说，「我是谁」活动的目的很单纯，「我们希望了解已故女性的身分，给她们的家人一个交代，并为受害者伸张正义。民众可能就是揭开她们姓名、过去，并带来迟来正义的关键。」