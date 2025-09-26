The Swiss voice in the world since 1935

国际医护人员：加萨居民伤势为生平所见最严重

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社巴黎26日电） 根据今天刊出的一份同侪审查研究，以哈战争期间曾在加萨走廊的医院治疗巴勒斯坦人的国际医护人员指出，当地巴人的伤势严重程度，高于其他现代冲突中平民所受的伤害。

这份研究发表于顶尖的「英国医学期刊」（BMJ），大部分来自欧洲与北美地区的78名人道救援医护人员在研究的问卷调查中，描述了他们在加萨走廊（Gaza Strip）服务期间所见伤势的严重程度、分布部位和成因。

研究主要作者、英国外科医师塔吉（Omar El-Taji）告诉法新，受访医护人员有2/3之前曾派驻其他冲突区，他们绝大部分表示，在加萨走廊看到的伤势是「他们所见过最严重」的状况。

根据研究，他们记录到超过2万3700例外伤，以及近7000例武器造成的伤口，这些数字大致与世界卫生组织（WHO）的统计相符。

这份研究称加萨走廊居民的伤势「异常严重」。当地在以色列军队猛烈轰炸与炮击下，超过2/3的武器相关伤口是爆炸所导致。

研究指出，这一比例约是其他现代冲突中平民遭炸伤比例的两倍以上。

研究写道：「伤势数量、分布及军事级严重程度，显示（加萨走廊的）伤害模式远超以往现代冲突的纪录。」

塔吉谈到，伤患中三度或四度烧伤的比例也异常高，这类烧伤已深及全层皮肤、皮下组织甚至肌肉跟骨骼。

塔吉说道，他去年在加萨走廊看到令人震惊的一幕，「许多被送来的孩童伤患，他们的烧伤严重到你真的能看到肌肉和骨头」。

此外，营养不良与脱水是加萨走廊最常见的疾病，联合国支持的「粮食安全阶段综合分类」（IPC）上月已正式宣布当地部分地区陷入饥荒状态。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团