国际医护人员：加萨居民伤势为生平所见最严重

（法新社巴黎26日电） 根据今天刊出的一份同侪审查研究，以哈战争期间曾在加萨走廊的医院治疗巴勒斯坦人的国际医护人员指出，当地巴人的伤势严重程度，高于其他现代冲突中平民所受的伤害。

这份研究发表于顶尖的「英国医学期刊」（BMJ），大部分来自欧洲与北美地区的78名人道救援医护人员在研究的问卷调查中，描述了他们在加萨走廊（Gaza Strip）服务期间所见伤势的严重程度、分布部位和成因。

研究主要作者、英国外科医师塔吉（Omar El-Taji）告诉法新，受访医护人员有2/3之前曾派驻其他冲突区，他们绝大部分表示，在加萨走廊看到的伤势是「他们所见过最严重」的状况。

根据研究，他们记录到超过2万3700例外伤，以及近7000例武器造成的伤口，这些数字大致与世界卫生组织（WHO）的统计相符。

这份研究称加萨走廊居民的伤势「异常严重」。当地在以色列军队猛烈轰炸与炮击下，超过2/3的武器相关伤口是爆炸所导致。

研究指出，这一比例约是其他现代冲突中平民遭炸伤比例的两倍以上。

研究写道：「伤势数量、分布及军事级严重程度，显示（加萨走廊的）伤害模式远超以往现代冲突的纪录。」

塔吉谈到，伤患中三度或四度烧伤的比例也异常高，这类烧伤已深及全层皮肤、皮下组织甚至肌肉跟骨骼。

塔吉说道，他去年在加萨走廊看到令人震惊的一幕，「许多被送来的孩童伤患，他们的烧伤严重到你真的能看到肌肉和骨头」。

此外，营养不良与脱水是加萨走廊最常见的疾病，联合国支持的「粮食安全阶段综合分类」（IPC）上月已正式宣布当地部分地区陷入饥荒状态。