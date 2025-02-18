国际原能总署署长抵日 将视察福岛污土储存设施

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（法新社东京18日电） 国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天抵达日本，这是他第5度正式访问日本，行程将包括首度造访2011年福岛核灾受污土壤的储存设施。

2011年遭日本311大地震引发的海啸侵袭后，福岛第一核电厂反应炉炉心熔毁，酿成自车诺比（Chernobyl）核电厂事故以来最严重的核灾。国际原子能总署监督福岛第一核电厂长达数十年的除役过程。

福岛第一核电厂的员工上周开始拆除核处理水的贮存槽，以腾出空间存放数吨的熔融核燃料团块。

葛罗西明天将参观福岛第一核电厂，也将查看日本政府目前正在讨论如何处理的受污土壤。

核灾过后，作为除污行动一部分，大福岛地区移除约1300万立方公尺的土壤与有机物焚烧产生约30万立方公尺的灰烬。这些土壤存放在总面积达16平方公里的临时储存设施中。

日本打算回收约75%被清除的土壤，这部分土壤的辐射量较低。

日本政府与国际原子能总署表示，如果确认这些材料安全，有关当局希望将其用在土木工程计画中，包括建造道路与铁路路堤。

其余土壤将在2045年的期限前，运至福岛地区以外的地方处置。

日本政府表示，计划在今年确认处置地点；据称福岛县知事敦促政府尽快拟定计画。