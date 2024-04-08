国际志工加萨遇害 澳洲命专人监督以色列调查

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（法新社雪梨8日电） 针对粮食救援慈善团体「世界中央厨房」车队在加萨遇袭，澳洲今天任命退役军事首长宾斯金（Mark Binskin）监督以色列在这起事件的调查工作，并寻求相关方面为此「负起全部责任」。

法新社报导，「世界中央厨房」（World Central Kitchen, WCK）车队上周在加萨（Gaza）遭以色列空袭击中，造成7名志工丧生，死者包括澳洲公民弗兰克康（Lalzawmi “Zomi” Frankcom）。

以色列军方已于事后开除两名军官，但提出的解释并无法平息国际社会的怒火。

以色列最初的反应更引发澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）严厉批评。

黄英贤今天任命退役国防军参谋长宾斯金为特别顾问，由他和以色列军方合作以继续调查。

黄英贤说：「澳洲政府已明确表示，我们希望（有关方面）对致命事件承担全部责任。」

由西班牙裔美国名厨安德瑞斯（Jose Andres）创办、总部设在美国的慈善组织「世界中央厨房」表示，以色列军队「针对性的攻击行动」导致7名志工丧生。

这7人除了43岁的澳洲公民法弗兰克康，还包括英国、巴勒斯坦、波兰和美裔加拿大籍人士。（译者：纪锦玲）