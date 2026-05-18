国际特赦组织：伊朗处决人数激增 全球纪录达45年来高点

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（法新社巴黎18日电） 国际特赦组织今天公布，伊朗去年处决逾2150人，「惊人」增幅不仅打破该国1981年以来的纪录，也使全球死刑执行数量达到同年度以来最高水准。

法新社报导，国际特赦组织（Amnesty International）已确认2025年全球至少有2707人遭处决，其中2159例发生在伊朗，这个数字是2024年的2倍多。

总部位于英国的国际特赦组织表示，依循往例，今年公布的总数并未纳入中国案例，因为相关资料被北京视为「国家机密」，而中国是全球执行最多死刑的国家。

根据国际特赦的说法，去年遭处决的至少2707名案例遍布沙乌地阿拉伯、科威特、埃及、叶门、新加坡与美国等地，这个数字较前1年度增加超过2/3。

至于伊朗处决人数骤增，是因为2025年6月与以色列爆发冲突后，德黑兰当局「加强利用死刑作为政治镇压与控制工具」。

国际特赦与其他人权组织指出，继今年1月的示威活动以及对美国和以色列开战后，德黑兰当局再度扩大使用极刑。

该组织说，2025年伊朗执行的死刑数量刷新了1981年以来该国最高纪录，也创下同年以来的全球纪录。

报告也显示，美国是2025年美洲唯一执行死刑的国家，其中佛罗里达州处决人数「空前」地增至19起，使全国总数达到47起，写下2009年以来的新猷。

此外，新加坡在2025年执行17起死刑，为2003年以来最多。