国际特赦组织：俄企图削弱克里米亚对乌国家认同

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（法新社巴黎18日电） 「国际特赦组织」今天表示，俄罗斯自10年前兼并克里米亚半岛以来，便一直企图压制克里米亚对乌克兰的国家认同，如今俄国在乌国其他占领地上．也祭出相同举措。

法新社报导，半岛克里米亚半岛（Crimea Peninsula）10年前举行公投，决定是否脱离乌克兰、加入俄罗斯，西方国家纷纷谴责这是一场非法公投；2014年3月，俄罗斯正式兼并克里米亚，同年稍晚，莫斯科支持乌克兰东部的亲俄叛乱分子。8年后，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）下令全面入侵亲西方的乌克兰。

2022年9月，俄罗斯声称吞并其在乌克兰占领的4个地区，即东部的顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk），以及南部的札波罗热（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）。

国际特赦组织（Amnesty）说，「俄罗斯在这10年间，竭力剥夺乌克兰对克里米亚的主权」，还说莫斯科采用「改变克里米亚民族组成」的相关政策。

「这些政策似乎是俄罗斯对其占领乌克兰其他地区的设计蓝图。」

国际特赦组织说，俄国企图重塑克里米亚人口组成；克里米亚半岛也是突厥民族鞑靼人的家乡，大多数的鞑靼人抵制2014年的争议性公投。

国际特赦组织表示，过去10年间，俄国当局意图透过教育、宗教、媒体和司法系统等多重限制，来压制乌克兰人和克里米亚鞑靼人的身分认同。

国际特赦组织说，克里米亚人民被迫接受俄罗斯护照，否则将「面临人权和基本服务被剥夺、甚至遭驱逐出境的风险」。

国际特赦组织表示，俄罗斯也正在当前占领的乌克兰其他领土实施类似政策。（译者：纪锦玲）