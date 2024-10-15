国际特赦：电动车电池生产存在人权侵犯等危害

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（法新社巴黎15日电） 国际特赦组织今天表示，主要车厂生产供电动车电池使用的金属时，未能展现保护工人和社区免于剥削和环境危害。

全球性人权团体国际特赦组织（Amnesty International）就诸如在钴和镍等金属供应链中的透明程度是否符合国际人权标准，对13家主要汽车制造商进行评比。

国际特赦组织全球总会秘书长卡拉马尔德（Agnes Callamard）说：「金属需求因为生产电动车电池而大幅飙升，正对受采矿影响的社区带来巨大压力。」

「开采能源转型矿物有关的人权侵害情况令人忧心，而且普遍存在，该产业极其缺乏相关对策。」

国际特赦组织呼吁各大车厂着手因应诸如强迫搬迁、环境污染、中断水源、原住民族权利侵害等供应链中的风险，并表示自从国际特赦组织2017年发布首份有关报告以来，汽车产业虽已做出改善，但仍嫌不足。

根据这份评比，德国宾士（Mercedes-Benz）、美国电动车大厂特斯拉（Tesla）得分分居一、二；中国比亚迪（BYD）、日本三菱汽车（Mitsubishi Motors）、韩国现代（Hyundai）则敬陪末座。

卡拉马尔德说：「这些公司所提承诺通常含糊其词，几乎看不到采取有意义行动的证据。」

国际特赦组织去年9月指控跨国公司驱逐、恐吓刚果民主共和国钴矿区附近居民，并曾记录到与菲律宾镍矿开采有关的原住民人权侵犯案例。