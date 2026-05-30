国际组织：荷莫兹海峡若持续封锁 今夏恐引爆全球燃料危机

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（法新社华盛顿29日电） 国际货币基金（IMF）、世界银行（World Bank）与国际能源总署（IEA）负责人今天警告，若荷莫兹海峡石油运输无法恢复正常，全球在夏季需求高峰恐面临燃料短缺风险。

法新社报导，3名机构首长发布联合声明表示，「由于荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的供应大幅中断，全球石油库存正以创纪录速度被消耗。」

「如果运输无法恢复正常，在北半球夏季石油需求高峰到来之前，全球石油库存会持续快速消耗。这将对燃料安全、市场状况和更广泛的经济韧性构成日益升高的风险。」

美国和以色列对抗伊朗的战争已使中东地区陷入冲突，德黑兰（Tehran）的报复行动经常锁定华府的地区盟友，同时几乎封锁了全球1/5能源供应所仰赖的关键水道。

今年4月，IMF、世银与IEA领袖宣布成立协调小组，以统筹危机应对措施，特别是要协助脆弱经济体。

在今天的联合声明中，他们再次强调，战争推升能源与肥料价格，对低收入国家造成格外严重的冲击。

声明指出，「许多国家正进入播种季节，肥料价格上涨令人非常忧心。」

在今年春季会议期间，IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）曾表示，中东战争已迫使IMF下修全球经济成长预测。

她估计，为应对中东战火冲击，脆弱经济体将需要200亿至500亿美元的财务援助。

本周IMF宣布，孟加拉已正式申请一系列财务援助计画，双方正进行协商，准备推动相关计画。