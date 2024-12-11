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国际航空运输协会理事长：永续航空燃料供应量不足

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（法新社日内瓦10日电） 「国际航空运输协会」（International Air Transport Association, IATA）理事长华尔希表示，新型低碳排航空燃料目前的供应量，有可能不足以协助航空业达成气候目标。

IATA发布声明指出，「永续航空燃料」（SAF）今年的产量预计将达到13亿公升，相较前1年增加1倍以上。不过这个数字低于IATA先前对今年产量的预测。

永续航空燃料的主要来源包含动、植物所衍生的「生物质」和废食用油。

IATA预测，永续航空燃料产量明年将增至27亿公升，不过这仅占全球飞机燃料使用量的0.7%。

华尔希（Willie Walsh）告诉法新社：「市场上供应的永续航空燃料数量不足。这是对目前主要传统燃料供应商的批评，他们未能提供永续燃料，也没有进行必要的投资。」

华尔希说，「这让我们感到挫折且极度关切，因为我认为，向净零碳排转型符合所有人的利益」。

为遏制因温室气体排放引起的气候危机，各国都在寻求低碳排能源。

IATA为航空业设定的目标是在2050年底前达成净零，且非常依赖永续燃料来实现这项目标。

华尔希呼吁各国政府协助提高永续航空燃料产量。他说：「我不认为（目标）现在有危险。但如果这项趋势持续到2030年以后，我就会开始担心。」

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