国际记者联盟：今年全球104名记者遇害 逾半命丧加萨

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔10日电） 国际记者联盟 （IFJ）今天表示，今年对于记者而言「尤其致命」，全球有104名新闻工作者丧生，其中半数以上命丧加萨走廊（Gaza Strip）。

IFJ秘书长贝兰格（Anthony Bellanger）告诉法新社，今年记者身亡人数较去年的129人虽有所下降，但仍是有纪录以来「最糟糕的年分之一」。

根据IFJ核对的数据，面对以色列在加萨的攻势，今年有55名巴勒斯坦媒体工作者遇害。

IFJ表示：「自2023年10月7日以哈战争爆发以来，至少有138名巴勒斯坦记者罹难。」

贝兰格谴责「全世界眼前正在发生的这场屠杀」。

他说，加萨「许多记者遭到蓄意锁定攻击」，其他人则发现因「在不对的时间出现在错误的地点」而卷入冲突。

对记者而言，仅次于中东的第2危险地区是亚洲，有20人丧生，其中在巴基斯坦有6人、孟加拉5人、印度3人。

在欧洲，俄罗斯和乌克兰战争持续造成记者伤亡，今年有4人罹难。

同时，IFJ表示，今年全球有520名记者入狱，比去年的427人大幅增加。

中国是关押记者情况最严重的国家，有135名记者遭拘押，包括在香港。

由于统计方法不同，IFJ对记者遇害人数的统计通常远高于无国界记者组织（RSF）的数字。