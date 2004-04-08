此内容发布于2004年4月8日 下午4:15 最后更新 - 2004年4月8日 -16:15

以图片的形式展示给你一周来瑞士重要的新闻、事件、趣闻、轶事...

无烟香烟

10月21日瑞士NicStic公司在卢塞恩的第三届Präsenzbörse向公众展示了一种无烟香烟。这种香烟是由一个可更换的过滤嘴和一个带尼古丁的套两部分组成，并且，这种香烟可重复使用500次。(图：Keystone)

瑞士发现恐龙遗迹

瑞士科学家日前在汝拉(Jura)州的Chevenez首次发现瑞士境内的恐龙遗迹。在方圆600公里的面积中发现了528个恐龙的脚印。据考古学家称，它们出自于1.52亿年前，并且大大小小恐龙脚印的发现在世界范围内也是史无前例的。(图：Keystone)

瑞雪照丰年

10月16日，瑞士达沃斯附近的Prättigau降了今年第一场雪，降雪量为20-30厘米。大雪之后，一朵尚未成熟的向日葵被提前到来的风雪变成了“雪花”。(图：Keystone)

瑞士发行新的特种邮票

10月19日，瑞士Pro Juventute基金会以题为“受教育的权利”发行了一套特种邮票。这套邮票将于2004年10月25日公开对外发行。



新发行的这套特种邮票分为两张面值为0.85瑞郎(B类)的普票(外加0.40瑞郎慈善捐助)；和两张面值为1.00瑞郎(A类)的快件邮票(外加0.50瑞郎慈善捐助)。这套邮票将大量在圣诞贺卡和礼物邮件被使用。(图：Keystone)



相关链接及更多邮票：

瑞士邮政外部链接

2004年新发行邮票外部链接

世界最大的太阳能体育场

伯尔尼弯克多夫(Wankdorf)的体育场是目前世界上最大的由太阳能提供能源的体育场。这座体育场的顶部由5122块太阳能接收板组成，可满足体育场所需的能源消耗。(图：Keystone)

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