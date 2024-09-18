图谋干预美国大选 微软示警：俄罗斯散播假讯息

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（法新社华盛顿17日电） 微软今天指出，美国大选进入倒数阶段之际，俄罗斯特工正加大力道传播假讯息，利用充满阴谋论的影片来抹黑民主党总统候选人贺锦丽。

微软（Microsoft）在报告中表示，自8月底开始，1个与克里姆林宫勾结、名为「风暴-1516」（Storm-1516）的网路团体便制作了两支假影片，用以抹黑贺锦丽（Kamala Harris）和她的竞选搭档华兹（Tim Walz）。这两支影片观看量都累积数百万次。

第1支影片中，1个据称支持贺锦丽的团体动手攻击1名标榜为川普造势活动的出席人士；第2支影片中，1名演员捏造了贺锦丽在2011年肇逃事件中造成1名女孩瘫痪的说法。

微软报告指出，第2支影片是透过1个假冒为旧金山媒体的网站散播的。

除了「风暴-1516」，还有第2个名为「风暴-1679」（Storm-1679）的俄罗斯团体不再聚焦2024巴黎奥运，转而散播抹黑贺锦丽的假影片。

微软说，这项发现代表着，俄罗斯正赶在美国11月5日大选之前，推升它各项海外干预作业的力道。

微软威胁分析中心（Microsoft Threat Analysis Center）总经理华兹（Clint Watts）表示，随着美国大选一天天逼近，「我们应预期俄罗斯行动者将持续利用网路代理人和骇客团体，透过媒体网站和社媒管道来放大他们的讯息，传播分裂性政治内容、假影片以及经过人工智慧（AI）加工过的文宣」。