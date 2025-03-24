土耳其反对党初选投票热络 对前伊斯坦堡市长形成信任投票

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（法新社伊斯坦堡23日电） 土耳其主要反对党共和人民党今天举行党内初选，以决定总统候选人。隶属该党的前伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）是初选中唯一的候选人。

共和人民党除了呼吁170万党员踊跃投票，还鼓励党员以外任何想投票的民众参加，此举使党内初选变成实质的全民公投，以及对伊玛莫鲁的信任投票。

土耳其当局以伊玛莫鲁涉嫌「贪腐」和「支持恐怖组织」为由，在不到1周内将其逮捕、讯问和拘留，而且他现已被解除市长职务。共和人民党痛批这是一场「政变」。

外界普遍认为，53岁的伊玛莫鲁是当前唯一有能力挑战总统艾尔段（Tayyip Erdogan）的政治人物。伊玛莫鲁被捕后，引发土耳其10多年来最大规模的抗议活动。

排队投票的38岁土耳其民众艾斯里汗（Aslihan）谈到伊玛莫鲁被捕后，席卷土耳其最大规模的抗议活动时表示，「我们不会向绝望屈服」。

共和人民党昨天在土耳其全国81省设立5600个投票箱，开放党员投票，投票时间自当地时间上午8时（台湾时间下午1时）开始，预计下午5时（台湾时间晚间10时）结束。

不过该党指出，有「数以百万计」民众参与投票，由于「人数过多」，因此将投票结束时间延后至晚间8时30分。

化名费哈特（Ferhat）的29岁民众受访时说：「每当（艾尔段）遇到实力坚强的对手，他的对手总是会被关进监狱。土耳其现在是独裁政权，除此之外，所谓的政治只是虚有其名。」

在土耳其西北部城市艾迪尼（Edirne）一家民营公司上班的陶格鲁谷温（Sevil Dogruguven）笑着说，「我们都投票了，就像开派对一样！管理投票箱的共和人民党人员透露他们真的很忙，有很多投票民众是其他政党的支持者」。